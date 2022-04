साल 2022 की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) में अनुपम खेर (Anupam Kher) ने कश्मीरी पंडित पुष्कर नाथ का दमदार रोल निभाकर हर किसी क दिल जीत लिया है और ये फिल्म हर जगह पर चर्चा का विषय बनी हुई है. बता दें कि अनुपन खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, ऐसे में जब से ये फिल्म आई तभी से वो इस मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं. ऐसे में हाल ही में अनुपम खेर ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कई सालों से कश्मीर नहीं जाने दिया गया लेकिन अब वो वहां जाएंगे और अपनी मां को भी ले जाएंगेAlso Read - Hina Khan ने वर्कआउट कर जिम में यूं बहाया पसीना, दिखाई अपनी टोन्ड बॉडी...शेयर किया Bold वीडियो

दरसअल, अनुपम खेर (Anupam Kher) ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कहते हैं 'मुझे याद है कि मैं पहले जब कश्मीर जाता थो तो मेरी इतनी तबीयत खराब होती थी. अब तो बहुत सालों से मुझे वहां जाने नहीं दिया गया, लेकिन अब जाऊंगा जरूर और अपनी मां को भी साथ ले जाऊंगा. मां मुझसे बार-बार कहती थी कि तुम कब जाओगे, मुझे बताना. हम जा सकते हैं और जाएंगे. खैर, फ्यूचर को लेकर बात करते हैं. .शायद मेरी जेनरेशन और अभी की पीढ़ी को ये बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाली जेनरेशन और उसके बाद की पीढ़ी को 50 साल बाद पूरा कश्मीर सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं से जमा होगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी.

“अब जाऊँगा ज़रूर मैं कश्मीर।और माँ को लेके जाऊँगा। माँ बार बार बोलती है – “क्या अब हम कश्मीर जा सकते हैं?” Here is a small segment of my speech at the felicitation ceremony by @kp_global and other Kashmiri organisations of team #TheKashmirFiles! Thank you for the love. 😍🙏 pic.twitter.com/ujuQy4UIWv

