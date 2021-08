Mann Kee Awaaz Pratigya Fame Anupam Shyam Death: कोरोना काल में टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से कई बुरी खबर सामने आई है. इस बार तो बॉलीवुड और छोटे पर्दे की एक मज़बूत आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई. टीवी शो मन की आवाज प्रतिज्ञा (Mann Kee Awaaz Pratigya) में ठाकुर सज्जन सिंह का रोल प्ले करने वाले एक्टर अनुपम श्याम का निधन (Anupam Shyam Demise) हो गया है. इस खबर से टीवी इंडस्ट्री गहरे सदमे में हैं.Also Read - Mann Kee Awaaz Pratigya 2 में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट? ऐसा होगा नया प्लॉट, देखें VIDEO

काफी समय से बीमार चल रहे अनुपम श्याम का मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से निधन हो गया. 63 साल की उम्र में टीवी के 'सज्जन सिंह' ने दुनिया को अलविदा को कह दिया. बताया जा रहा है कि मुंबई के लाइफ लाइन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और इसी दौरान बीते रात 8 बजे उन्होंने अपनी आखें हमेशा के लिए बंद कर ली.

अनुपम श्याम की मौत ने हर किसी को चकित कर दिया है. हाल ही में उन्होंने फेमस शो प्रतिज्ञा 2 की शूटिंग भी शुरू की थी मगर बीमारी से वो लगातार लड़ रहे थे. अनुपम श्याम (Anupam Shyam) के शव को उनके घर न्यू दिंडोशी म्हाडा कॉलोनी लेकर जाया जाएगा और आज सुबह 11.30 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार हब मॉल के सामने स्मशान घाट पर किया जाएगा.

Saddened by the demise of my friend and very talented actor Anupam Shyam ji. We have lost a great man.

My deepest condolences to his family and friends. ॐ शांति pic.twitter.com/bzRMUpqVQL

— Manoj Joshi (@actormanojjoshi) August 8, 2021