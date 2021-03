Rubina-Abhinav New Song Marjaneya Gets A Shout Out From Jasmin Bhasin-Aly Goni: ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) की विजेता रुबीना (Rubina Dilaik) जब से घर से बाहर आई हैं वो आए दिन चर्चा काविषय बनी रहती हैं. जहां एक तरफ एक्ट्रेस फिर से अपने सुपरहिट शो ‘शक्ति’ (Shakti) में वापसी कर रही हैं वहीं अब उनका हाल ही आया गाना ‘मरजानिया’ (Marjaneya) भी सुपरहिट हो गया है. बता दें कि इस गाने में अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) नजर आए थे और नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) ने इसको अपनी आवाज दी थी. Also Read - क्या Neha Kakkar को मिल गई है भाभी? भाई Tony Kakkar बिग बॉस 14 की इस कंटेस्टेंट को कर रहे हैं डेट...

ऐसे में इस वीडियो पर अब अली गोनी (Aly Goni) और जैस्मीन भसीन (Jasmin Bhasin) थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और रुबीना (Rubina Dilaik) से घर में दुश्मनी निभाने वाली जैस्मीन भसीन (Jasmin Bhasin) ने उनके गानें पर डांस करके उन्हें सोशल मीडिया पर टैग कियाह है और साथ ही गाने की सफलता के लिए बधाई दी है. Also Read - Rubina Dilaik dances in Shakti Astitva Ke Ehsaas Kii promo- 'आ रही हूं मैं'

जैस्मीन भसीन (Jasmin Bhasin) ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किा है और इसमें उनके साथ उनका प्यार अली गोनी (Aly Goni) नजर आ रहे हैं. वीडियो में जैस्मिन (Jasmin Bhasin) ने काफी क्यूट एक्सप्रेशन दिए हैं और दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही है.

‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) के कंटेस्टेंट अली गोनी (Aly Goni)और जैस्मीन भसीन (Jasmin Bhasin) ने भी हाल ही में ‘तेरा सूट’ (Tera Suit) गाने में नजर आए थे जिसे नेहा के भाई टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) ने गाया था. ये गाना भी सुपरहिट हुआ था. बताते चले कि इस गाने पर रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) और अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) ने एक शानदार वीडियो बनाया था जिसे लोगों ने खुब पसंद किया था.