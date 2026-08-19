'मुझे अपने ही पीरियड्स से शर्म आने लगी थी', टॉक्सिक रिलेशनशिप पर अनुपमा परमेश्वरन का सनसनीखेज खुलासा

Anupama Parameswaran On past Relationship: अनुपमा परमेश्वरन ने हाल ही में अपने एक पूर्व बॉयफ्रेंड के बारे में चौंकाने वाले दावे किए हैं

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Anupama Parameswaran On past Relationship: अनुपमा परमेश्वरन और ध्रुव विक्रम हाल ही में चर्चा में हैं, क्योंकि एक्ट्रेस ने खुलकर अपने पिछले रिश्ते से हुए इमोशनल असर के बारे में बात की है और उन्होंने बताया कि उनके पुराने पार्टनर के बर्ताव की वजह से उन्हें खुद की उन खूबियों पर भी शक होने लगा था, जिन्हें उन्होंने कभी अपनाया था. अपने YouTube चैनल पर ध्यान वर्मा के साथ बातचीत के दौरान, एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उनके रिश्ते ने उनकी उपलब्धियों को देखने का उनका नज़रिया बदल दिया और उन्होंने कहा, ‘मैं एक ऐसी स्थिति में थी जहां मुझे एक्ट्रेस होने पर शर्म आती थी. मुझे कॉन्फिडेंट होने पर शर्म आती थी. मुझे इस बात पर शर्म आती थी कि मुझे पीरियड्स होते हैं और मैं एक औरत हूं.’

एक्स-बॉयफ्रेंड कई चीज़ों के लिए शर्मिंदा महसूस कराते थे

ध्यान वर्मा के YouTube चैनल पर अनुपमा ने बताया कि उनके एक्स-बॉयफ्रेंड उन्हें कई चीज़ों के लिए शर्मिंदा महसूस कराते थे, जिनमें एक महिला होना और एक एक्टर के तौर पर उनका करियर शामिल था ‘मैं ऐसी स्थिति में थी जहां मुझे एक एक्टर होने पर शर्म आती थी. मुझे अपने कॉन्फिडेंट होने पर शर्म आती थी. मुझे अपने पीरियड्स होने और एक महिला होने पर शर्म आती थी.

11 बच्चे नहीं चाहिए जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा था

अनुपमा ने अपनी बात समझाते हुए उन्होंने कहा कि अब उन्हें वे 11 बच्चे नहीं चाहिए जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा था, ‘क्योंकि साइकल के पहले, पांचवें, दसवें, पंद्रहवें, बीसवें या पच्चीसवें दिन यानी साइकल के किसी भी दिन अगर आप किसी व्यक्ति से उसकी गलती के बारे में बात करें, तो वे कहेंगे, ‘अरे, तुम्हें PMS हो रहा है, तुम्हारे पीरियड्स आने वाले हैं.’ इसलिए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी. मैं वो इंसान थी जिसने 11 बच्चे होने का सपना देखा था, लेकिन अब तो मुझे बच्चे चाहिए ही नहीं. एक औरत होने पर मुझे बहुत बुरा लगता था. अपनी सभी कामयाबियों पर भी मुझे बुरा लगता था.’

पहनावे से लेकर उनके काम तक, सब कुछ बदल दिया

YouTube चैनल पर दो लंबे वीडियो में, अनुपमा ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ 2 साल तक चले कंट्रोलिंग रिलेशनशिप के बारे में बात की, जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया उन्होंने दावा किया कि उस व्यक्ति ने धीरे-धीरे उनके पहनावे से लेकर उनके काम तक, सब कुछ बदल दिया था. एक्टर ने साफ़ कहा कि उसी व्यक्ति की वजह से उन्होंने ‘ड्रैगन’ को प्रमोट नहीं किया और ‘परधा’ के प्रमोशन के दौरान ‘स्लट-शेमिंग’ (चरित्र पर सवाल उठाए जाने) की वजह से वह रो पड़ीं और उन्होंने यह भी बताया कि उन पर उस व्यक्ति से सगाई और शादी करने का लगातार दबाव डाला जा रहा था, लेकिन अपने मन की आवाज़ सुनकर वह इसे टालती रहीं.’