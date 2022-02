Rupali Ganguly Creates History And Become The Highest-Paid Indian TV Actress: टीवी की दुनिया में इन दिनों अनुपमा (Anupamaa) का ही दबदबा है और इस शो सो जुड़ा हर कलाकार आए दिन नए आयाम लिख रहा है और जब से शो ऑनएयर हुआ है तभी से लगातार टीरआपी में नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है औऱ दर्शकों का प्यार लगातार इसे मिल रहा है. आजकल किसी भी शो को इतना लंबा नंबर स्थान हासिल नहीं हुआ है. ऐसे साल 2020 में लॉन्च हुए इस सीरियल ने हर किसी को पीछे छोड़ दिया है. दूसरी ओर, अनुपमा टीवी सीरियल में मुख्य किरदार निभाने वाली रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) को उनकी परफॉर्मेंस के लिए काफी सराहना मिल रही है. इस सीरियल के जरिए ही रुपाली गांगुली ने कम समय में ही टीवी की दुनिया की बड़ी-बड़ी हीरोइनों को पीछे छोड़ दिया और हर हफ्ते अनुपमा टीआरपी लिस्ट में बाजी मार ले जाता है. ऐसे में अनुपमा का किरदार निभा रहीं रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly as Anupama) ने अपना फेम को देखते हुए अब रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly Fees) ने अपनी फीस में दोगुना इजाफा कर दिया है और इतिहास भी बना दिया है.Also Read - Hindustani Bhau Arrested: हिंदुस्तानी भाऊ को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, छात्रों को उकसाने का है आरोप

रुपाली इंडियन टेलीविजन की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस

बॉलीवुड लाइफ (Bollywood Life) की एक रिर्पोट के अनुसार रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने अनुपमा (Anupamaa) में अपने किरदार के लिए मुंहमांगी रकम मांगी और इसके लिए मेकर्स तैयार भी हो गए हैं. दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि रुपाली गांगुली इस सीरियल के एक एपिसोड के लिए अब दोगुनी रकम लेती हैं. बता दें कि जब शो शुरु हुआ था तब रुपालीवो एक एपिसोड के लिए डेढ़ लाख रुपये लेती थी. ये फीस ज्यादा थी लेकिन वो सीनियर एक्ट्रेस हैं, अब वो एक एपिसोड के लिए 3 लाख रुपये लेती हैं और वो अब इंडियन टेलीविजन की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी हैं. Also Read - Upcoming Web Series & Films: तापसी पन्नू की लूप लपेटा से लेकर दीपिका की 'गहराईयां' तक, फरवरी में लगेगा मूवी मेला- List

View this post on Instagram A post shared by Gaurav Khanna (@gauravkhannaofficial)

Also Read - Karan-Tejasswi Marriage: क्या शादी करेंगे करण और तेजस्वी? पिता ने कहा 'जल्द से जल्द कर देंगे'- Video'

राम कपूर और रोनित रॉय को दी टक्कर

आपको बता दें, रूपाली को सिर्फ अभिनेत्रियां ही नहीं बल्कि राम कपूर और रोनित रॉय जैसे टीवी जगत के टॉप-मेल स्टार्स की तुलना में भी बहुत अधिक फीस मिल रही है. बता दें कि रूपाली गांगुली को पहले आपने ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ में और संजीवनी जैसे शो में देखा था और ‘बिग बॉस-1’ में भी नजर आई थीं.