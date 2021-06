Mithun Chakraborty Work With Anupama Fame Rupali Gangly In This Movie: टीवी सीरियल अनुपमा इस वक्त टीवी के टॉप शो में शामिल हैऔर लोग इसे जमकर पसंद कर रहे हैं शो की लीड एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) आज घर-घर में अनुपमा बनरकर मशहूर हो गई हैं. ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) हाल ही में शो के सेट पर पहुंचे और सबसे मिले और इस दौरान पूरा कास्ट उनके साथ तस्वीरें क्लिक कराने का कोई मौका नहीं छोड़ा. Also Read - 'अनुपमा' के वनराज सुधांशु पांडे को है इस बात की शिकायत, बोलें- बहुत जल्द ही...

'अनुपमा' के सेट पर म‍िथुन चक्रवर्ती की इस एंट्री ने रूपाली गांगुली को कई पुराने दिन याद दिला दिए, बता दें कि म‍िथुन चक्रवर्ती शो में काव्‍या का क‍िरदार न‍िभाने वाली एक्‍ट्रेस मदालसा शर्मा के ससुर हैं. ऐसे में अपनी बहू के सीरियल के सेट पर पहुंचकर उन्‍होंने सभी को सरप्राइज कर द‍िया. म‍िथुन दा की इस स्‍पेशल व‍िज‍िट पर रूपाली गांगुली ने एक इमोशनल पोस्‍ट भी ल‍िखी है.

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने मिथुन (Mithun Chakraborty) के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'जब अच्‍छी यादें आपसे म‍िलने आएं. 4 साल की उम्र में जब मैंने पहली बार कैमरा फेस क‍िया था, तब भी वो मेरे साथ थे और पहली बार हीरोइन भी मैं उन्‍हीं के साथ बनी. (सेट पर पापा और उनसे बहुत डांट पड़ी थी) वह ऐसे इंसान हैं, ज‍िन्‍होंने हमेशा मुझे इस बात के लिए डांटा है क‍ि मैं एक एक्‍टर के तौर पर खुद को सीरियसली नहीं लेती हूं. इस बात को सुनकर बहुत भावुक हूं कि उन्‍होंने कहा उन्‍हें मुझपर गर्व है और मेरी परफॉर्मेंस ने उन्‍हें ह‍िला कर रख द‍िया…. और क्‍या चाहिए… ऐसा लगा जैसे मेहनत सफल हो गई.'

बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती और रुपाली गांगुली ने 1996 में आई फिल्म ‘अंगारा’ में साथ काम किया था, इस फिल्म में रुपाली हीरोइन थीं और उन्होंने गुलाबी का किरदार निभाया था. इस मूवी को उनके पिता और मशहूर डायरेक्टर अनिल गांगुली ने डायरेक्ट किया था