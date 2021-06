TRP Report Week 23 Here are the Top Five TV Shows This Week: ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क इंडिया (Broadcast Audience Research Council) ने 23वें हफ्ते की टीवी शोज की टीआरपी लिस्ट जारी कर ही है और इस बार कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिले हैं. हालांकि कुछ नए शो ने टीआरपी में एंट्री जरुर मारी है. बीते हफ्ते की तरह ही इस बार भी ज्यादातर दर्शकों ने पुराने पसंदीदा धारावाहिकों को ही लिस्ट में खास जगह मिली है. तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार किस शो ने टॉप पर बनाई अपनी जगह और कौन सा शो रहा सबसे नीचे. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के 'चंपकलाल' की पत्नी लगती है अप्सरा, हुस्न में बबिता जी भी फेल- Pics

1. अनुपमां (Anupamaa)

स्टार प्लस के शो अनुपमां ने इस हफ्ते भी टीआरपी पर अपना जलवा बरकरार रखा है. पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी शो ने सबसे ज्यादा यानी 3.6 की रेटिंग बटोरने में कामयाबी हासिल की. काव्या और वनराज की शादी औऱ अनुपमा की कहानी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है.



2. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह का शो गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) इस बार दूसरे स्थान पर है और हालिया एपिसोड में विराट और पाखी के अतीत को उजागर करना दर्शकों को खींच लाया है.शो को 3.1 मिलियन इंप्रेशंस मिले हैं.

3.सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer Chapter 4)

इस हफ्ते सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer Chapter 4) ने 0.3 की रेटिंग के साथ नंबर 3 के स्थान पर छलांग लगाई है. दरअसल इस हफ्ते शो में गोविंदा और नीलम को सालों बाद एक साथ देखकर उनके फैंस को काफी खुशी हुई थी और यही वजह है कि इस बार इस शो की टीआरपी जबरदस्त आई है.

Iss weekend ke liye ho jaiyye taiyyar humare special guest Kumar Sanu ke saath. Dekhiye #SuperDancerChapter4 iss weekend Sat-Sun, raat 8 baje, Sony par.@geetakapur @basuanurag @TheShilpaShetty @Singerkumarsan pic.twitter.com/lqvhg3mFh0 — sonytv (@SonyTV) June 17, 2021

4. इमली (Imlie)

स्टार प्लस के शो इमली (Imlie) की इस हफ्ते की टीआरपी उसे तीसरे पायदान से चौथे पायदान पर ले आई है. शो पिछले कई सप्ताह से दूसरे नंबर पर मौजूद था लेकिन अब शो खिसककर चौथे नंबर पर आ गया है. यह मेकर्स के एक लिए बड़ा झटका है. शो को 2.9 मिलियन इम्प्रेशंस मिले हैं.

Imlie’s style of saying ‘I Love You’ is ringing bells in our hearts. What was your first reaction to this promo? Share it in the comments below. Dekhiye,#Imlie, Somvaar se Shanivaar, raat 8:30 baje, StarPlus aur kabhi bhi Disney+ Hotstar par@TouqeerSumbul @Gashmeer pic.twitter.com/iNaF1dbSzu — StarPlus (@StarPlus) June 16, 2021

5. तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah)

Jethaalal samajh raha hai Madanlal hai ek bhala aadmi. Kya Madanlal ki sachayi aayegi sabke samne ya phir woh bach jayega sabki nazron se?

Janne ke liye dekhiye #TMKOC aaj raat 8:30 baje. #TaarakMehtaKaOoltahChashmah pic.twitter.com/b9vwUxvp1e — Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (@TMKOC_NTF) June 16, 2021



सोब टीवी का मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) ने टॉप 5 शो में अपनी जगह बनाए रखी है. ‘मिशन काला कौवा’ ने दर्शको को अपनी तरफ खिंचा है और इस बार शो को 28 लाख इंप्रेशंस मिले हैं.