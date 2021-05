Madalsa Sharma And Paras Kalnawat Showing Their dancing Skill In Video: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ (Anupamaa) के जितने भी कलाकार हैं वो अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ वीडियो और तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. ‘अनुपमा’ (Anupamaa) के सेट से अक्सर कमाल के फोटो औऱ वीडियो फैन को देखने को मिलते रहते हैं. ऐसे में अब शो की मुख्य कलाकारों में से एक मदालसा शर्मा (Madalsa Sharma) और पारस कलनावत (Paras Kalnawat) ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों साथ में डांस कर रहे हैं. Also Read - Mithun Chakraborty की बहू को बाथटब में आई 'पिया' की याद, Madalsa Sharma का डांस अवतार हुआ Viral

Sक्ट्रेस मदालसा शर्मा (Madalsa Sharma) और पारस कलनावत (Paras Kalnawat) का एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें दोनों शाहरुख खान के गानें ‘मनवा लागे रे…’ पर डांस कर रहे हैं. इस दौरान मदालसा शर्मा (Madalsa Sharma) ने बेहद कमाल कि साड़ी पहनी हुई है और अपनी अदाओं से पारस (Paras Kalnawat) को घायल कर रही हैं. Also Read - 'अनुपमा' को छोड़ काव्या ऊर्फ Madalsa Sharma के साथ थिरकते हुए नजर आए सुधांशु पांडे, देखें वायरल वीडियो



काव्या यानी एक्ट्रेस मदालसा शर्मा (Madalsha Sharma) शो में वनराज से प्यार करती हैं और वहीं अनुपमा और वनराज के रिश्ते के बीच में आ गई हैं. वहीं पारस कलनावत (Paras Kalnawat) शो में अनुपमा के बेटे का किरदार निभाते हैं. लेकिन ऑफ स्क्रीन ये वीडियो बताता है कि सारे स्टार एक दूसरे के साथ जमकर मस्ती करते हैं और साथ में अच्छा समय बिताते हैं.

वैसे मदालसा शर्मा (Madalsha Sharma) की भी अनुपमा (Anupamaa) यानी रुपाली गांगुली की तरह खूब फैन फॉलोइंग है. वे सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट करती हैं और अपने फैंस से कनेक्टेड रहती हैं.