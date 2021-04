Anupamaa fame Rupali Ganguly wish to kiss- स्टार प्लस के फेमस टीवी शो ‘अनुपमा’ (Anupamaa) से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) कोरोना पॉजेटिव है और अपने परिवार से दूर आइसोलेशन में हैं. ऐसे में उन्हें अपने पति और बच्चे की बहुत याद सता रही है. एक इंटरव्यू में रुपाली ने बताया कि वे अपने बेटे रुद्रांश को बहुत मिस कर रही हैं. कोरोना निगेटिव होते ही वो सबसे पहले अपने बेटे से मिलना चाहती हैं और उसे किस करना चाहती हैं. Also Read - IPL से पहले Mumbai Indians के लिए बुरी खबर, विकेटकीपिंग सलाहकार Kiran More कोरोना संक्रमित

रुपाली ने कहा कि वे रुद्रांश का बर्थडे काफी अच्छे तरीके से मनाना चाहती थीं. इसके लिए उन्होंने छुट्टियां भी ले ली थीं लेकिन बीच में वे कोरोना पॉजेटिव हो गईं और सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया.

बता दें, रुपाली के बाद उनके को स्टार सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) भी कोरोना का शिकार हो गए हैं. ‘अनुपमा’ में ‘वनराज’ की भूमिका निभाने वाले सुधांशु के साथ साथ शो के प्रोड्यूसर राजन शाही (Rajan Shahi) सहित कई लोग कोविड-19 के चपेट में आ गए हैं.

बता दें कि बीते कुछ दिनों में टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में कोरोना का विक्राल रूप सामने आया है. आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, परेश रावल, आमिर खान, तारा सुतारिया, संजय लीला भंसाली के संक्रमित होने के बाद गोविंदा और अक्षय कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं.