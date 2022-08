Anupamaa Spoiler 9 August: सीरियल ‘अनुपमा’ (Anupama 9 August 2022) के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज वनराज के बीच जमकर बहस होती है और एक छोटी सी गलती की वजह से अनुपमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है. ‘अनुपमा’ अब तक आपने देखा कि रक्षाबंधन के जश्न के दौरान वनराज का गुस्सा परिवारवालों पर फूट पड़ता है. स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा में बड़ा ट्विस्ट आने वालै है, जिससे सबकी जिंदगी काफी बदल जाएगी. अनुपमा की खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है. अनुपमा मन्दिर में पूजा रखती है, जिसमें शाह और कपाड़िया शामिल होते है. लेकिन पूजा के दौरान अनुपमा का मन बहुत घबराने लगता है. उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है.Also Read - Anne Heche in Coma: फैंस के लिए बुरी खबर, कार एक्सीडेंट में घायल एक्ट्रेस ऐनी हेचे अब कोमा में

रुपाली गांगुली, सुधांशु पांडे और गौरव खन्ना के शो में वनराज गाड़ी रोककर अनुज के साथ झगड़ा करेगा. इस दौरान अनुज का पैर फिसल जाएगा. पैर फिसलते ही अनुज खाई में गिर जाएगा. वनराज अनुज को बचाने की कोशिश करेगा, अनुज को बचाने के चक्कर में वनराज भी खाई में गिर जाएगा.

