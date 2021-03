anupamaa spoiler alert 1 March 2021 full episode 198 anupama and vanraj find pakhi from kidnappers show love each other after incident tv news and gossip- स्टार प्लस के फेमस शो अनुपमा में अब तक दिखाया गया है कि पाखी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है. वनराज और अनुपमा को जब ये पता चलता है तो वे परेशान हो जाते हैं. इधर-उधर पाखी को ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलती. बाद में पता चलता है कि उसका अपहरण हो गया है. अनुपमा कहती हैं कि गलती हम दोनों की है. अपनी परेशानियों में उलझकर हम भूल गए कि हमारे बच्चे भी हैं. फिर… Also Read - Golden Globe Awards 2021: 'The Crown' ने लगाई अवॉर्ड्स की झड़ी, यहां देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

किडनैपर के हाथों किसी तरह पाखी को छुड़ाया जाता है. वनराज को अपनी गलती का अहसास होता है कि उसने पाखी के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया. वनराज कहते हैं कि वे एक अच्छे पिता तो क्या एक पिता भी नहीं बन पाए. हमनें अपने इगो..रिश्ते और लड़ाई की वजह से पाखी को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है. वनराज ने अनुपमा को कहा कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करता था. मैंने इतनी नफरत किसी से नहीं की.

लेकिन अब मैं खुद से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा हूं. मैं ये भूल गया था कि अगर अच्छा पिता बनना है तो उनके दिल तक जाना होगा. वनराज, अनुपमा को कहते हैं कि तुम पाखी को अपने पास रख लो. मैं उसकी अच्छी परवरिश नहीं कर पा रहा. अनुपमा भी कहती है कि आप बच्चों की चिंता मत करिए. हमारे रिश्ते का बच्चों पर कोई असर नहीं होगा. उसके बाद अनुपमा की पाखी को लेकर बा से लड़ाई होती है. अब देखिए आगे…

