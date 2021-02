anupamaa spoiler alert 10 february 2021 full episode anupama is in big trouble is vanraj will help her tv news and gossip- स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल अनुपमा में अब ट्विस्ट आ चुका है. 9 फरवरी को इस एपिसोड में दिखाया गया कि किस तरह अनुपमा, बच्चों के साथ स्कूल में क्लास लेते वक्त आग में फंस जाती है. तमाम कोशिशों के बाद उन्हें बेहोशी की हालत में वहां से निकाला जाता है. अस्पताल में एडमिट कराया जाता है. जहां बच्चों के साथ वनराज भी मौजूद रहते हैं. बाद में होश आने पर अनुपमा को घर ले जाया जाता है. लेकिन उनके हाथ झुलस जाते हैं जिस वजह वो काफी परेशान हो जाती है. Also Read - Sunny Leone Money Fraud Case: सनी लियोनी की गिरफ्तारी पर लग गई रोक, धोखाधड़ी मामले में मिली राहत

अब आज के एपिसोड (10 february 2021 full episode) में दिखाया जाएगा कि देविका, अनुपमा के घर आती हैं और कहती है कि दोषी बख्शा नहीं जाएगा. ये सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है. उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि देविका उन्हें एक तरह से ब्लैकमैल कर रही हैं कि ये सारा इल्जाम अनुपमा को अपने सिर लेना होगा. नहीं तो उनकी बेटी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा.

इसके लिखित में अनुपमा को कहना होगा कि स्कूल जवाबदार नहीं है. अब देखना ये होगा कि अनुपमा क्या फैसला लेती है. और इस फैसले में क्या वनराज उसकी कोई मदद करता है या नहीं.