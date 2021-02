anupamaa spoiler alert 11 february 2021 full episode anupama takes all responsibility vanraj not help rupali ganguli- स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल अनुपमा में अब तक दिखाया गया है कि किस तरह अनुपमा, बच्चों के साथ स्कूल में क्लास लेते वक्त आग में फंस जाती है. फिर उन्हें किस तरह बाहर निकाल कर घर लाया जाता है. Also Read - हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary ने की 6 करोड़ की हेराफेरी, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR...जानें पूरा मामला

जिसके बाद स्कूल प्रशासन अनुपमा पर क्लास में आग लगने की जिम्मेदारी लेने को कहता है. जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है. घर के सारे सदस्य भी अनुपमा को समझाते हैं जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना. इसके बाद एक्ट्रेस प्रिंसिपल से बोलती है मैं ये झूठी जिम्मेदारी अपने सिर नहीं ले सकती. इसके बाद प्रिंसिपल वहां से चली जाती हैं और कहती हैं अनुपमा आप थोड़ा वक्त लो उसके बाद फैसला करना.



वहीं काव्या भी ऑफिस में बहुत खुश नज़र आती हैं. जैसे ही वनराज वहां पहुंचते हैं तो काव्या पूछती हैं क्या बात है आप उदास नज़र आ रहे हैं. वनराज कहते हैं कि जब तक उनकी जिंदगी में अनुपमा है वे खुश कैसे रह सकते हैं. प्रिंसिपल अनुपमा को सारी जिम्मेदारी अपने सिर लेने को कह रही है लेकिन वो तैयार नहीं हो रही है. पाखी के भी तो करियर का सवाल है. सोचना चाहिए अनुपमा को. उसके बाद वनराज अनुपमा को घर आकर पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं. लेकिन अनुपमा मना कर देती हैं. तभी उसी वक्त वनराज की बेटी पाखी आ जाती है और कहती है- मम्मी आपका इगो मेरे करियर से बड़ा है. आपको बच्चों की परवाह है मेरी नहीं.

11 फरवरी के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जिन पेपर पर अंगूठा लगा होता है अनुपमा उन्हें उठाकर फाड़ देती हैं. तभी वनराज बोलते हैं अनुपमा तुम्हारे पास 24 घंटे है अपना फैसला लेने के लिए. अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो फिर मैं जो करूंगा उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी. इसलिए अभी तुम्हें जो सोचना हो सोच लो. इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं.