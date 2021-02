anupamaa spoiler alert 12 february 2021 full episode anupama denied to take responsibility of caught fire vanraj angry rupali ganguli- स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल अनुपमा में अब तक दिखाया गया है कि प्रिंसिपल अनुपमा को धमकाते हैं कि क्लास में आग लगने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले वरना उनकी बेटी पाखी का करियर खराब हो सकता है. जिसके बाद घरवाले अनुपमा को समझाते हैं कि वो सोच-समझकर फैसला लें. इसके बाद एक्ट्रेस प्रिंसिपल से बोलती है मैं ये झूठा आरोप अपने सिर नहीं ले सकती. Also Read - एक कपड़े के सहारे हवा में लटक गईं Jacqueline Fernandez, दिल धड़का देने वाली इस फोटो को मिले लाखों लाइक्स

उसके बाद वनराज अनुपमा को घर आकर पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं. लेकिन अनुपमा मना कर देती हैं. तभी उसी वक्त वनराज की बेटी पाखी आ जाती है और कहती है- मम्मी आपका इगो मेरे करियर से बड़ा है. आपको बच्चों की परवाह है मेरी नहीं. Also Read - ALT Balaji की सीरीज 'क्रैश' में दिखाई देंगे Rohan Mehra, को-डायरेक्टर के साथ काम करने पर बोली ये खास बात

Also Read - Bigg Boss 14 Finale: Rakhi Sawant ने गाया गाना तो साथ आए कौवे ने मिलाया सुर, कहा- 'अरे गाने तो दे'...देखें Funny Video

12 फरवरी के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा साफ तौर पर मना कर देती है कि वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगी. अनुपमा कहती है कि वो स्कूल के खिलाफ जरुर जाएगी. फिर वनराज कहते हैं कि मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त दे रहा हूं सोचने के लिए. अगर सही फैसला नहीं लिया तो अंजाम भुगतने कि लिए तैयार रहना.