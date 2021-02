Anupamaa spoiler alert 13 February 2021 full episode anupama prove herself innocent and saves her job in school know what she will do: अनुपमा (Anupama) में आए दिन कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है और अब अनुपमा (Anupama) के उपर स्कूल में लगी आग का आरोप लग गया है. जहां अनुपमा (Anupama) का पूरा परिवार इस वक्त अनुपमा (Anupama) का साथ नहीं दे रहा है वहीं उसने ये प्रण ले लिया है कि वो अपनी सच्चाई साबित करेगी ना कि वो झूठ का साथ देगी.