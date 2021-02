anupamaa spoiler alert 15 february 2021 full episode kavya slap anupama daughter pakhi now vanraj has to face rupali ganguli anger- स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल अनुपमा में अब तक दिखाया गया है कि आग वाले एपिसोड के बाद अनुपमा (Anupama) की स्कूल के ट्रस्टी के साथ मीटिंग होती है. Also Read - 'Mirzapur 2' में Munna भैया की बीवी का किरदार करने वाली Isha Talwar हैं बेहद Hot, अपने हुस्न के जादू से करती हैं घायल...देखें Photos

हर बार वो लोग अनुपमा की आवाज बंद करने की कोशिश करते है, लेकिन वो कहती है कि वो लोग कुछ भी बोल लें, वो झूठ नहीं बोलने वाली है.



15 फरवरी के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि काव्या, वनराज को किचन में जाकर चाय बनाने के लिए कहती हैं. जिसे देखकर पाखी हैरान हो जाती है. वो काव्या से बहस करने लगती है कि मेरी मां ने कभी पापा को किचन में काम करने के लिए नहीं कहा आप कैसे कह सकती हैं. इस बात पर काव्या भड़क जाती है. वो पाखी से कहती है कि अगर उसे यहां इतनी दिक्कत है तो वापस अपनी मां के पास घर चली जाओ.

काव्या जैसे ही पाखी को थप्पड़ मारने वाली होती है तो वनराज काव्या का हाथ पकड़ लेता है. फिर अनुपमा जब स्कूल में पाखी को रोते हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है. अब ये देखने वाली बात होगी कि अनुपमा इस मामले को कैसे हैंडल करती है.