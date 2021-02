anupamaa spoiler alert 16 february 2021 full episode anupama vanraj filed divorce Actress says relationship with another women not tolerable- स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल अनुपमा में अब तक दिखाया गया है कि आग वाले एपिसोड के बाद अनुपमा (Anupama) को अवार्ड दिया जाता है. जिससे घर के सभी लोग खुश होते हैं. लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती क्योंकि वनराज और अनुपमा को तलाक के लिए कांउसलर के पास जाना पड़ता है. Also Read - दुल्हन को छोड़ Mira Rajput के बिंदास अंदाज पर टिकीं सबकी निगाहें, होश वालों पर कोई इल्ज़ाम न लगे

जहां उन्हें तलाक नहीं लेने के लिए समझाया जाता है. लेकिन अनुपमा कहती हैं कि उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया है क्योंकि वे अपने पति को दूसरी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं. वनराज की मां भी इस बात से बेहद आहत होती हैं और अनुपमा को समझाती हैं कि वे ऐसा न करें लेकिन अनुपमा कहती है कि अब तलाक तो होकर ही रहेगा.

इससे पहले 15 फरवरी के एपिसोड में दिखाया गया काव्या, वनराज को किचन में जाकर चाय बनाने के लिए कहती हैं. जिसे देखकर पाखी हैरान हो जाती है. वो काव्या से बहस करने लगती है कि मेरी मां ने कभी पापा को किचन में काम करने के लिए नहीं कहा आप कैसे कह सकती हैं. इस बात पर काव्या भड़क जाती है. वो पाखी से कहती है कि अगर उसे यहां इतनी दिक्कत है तो वापस अपनी मां के पास घर चली जाओ. वो जैसे ही पाखी को थप्पड़ मारने वाली होती है तो वनराज काव्या का हाथ पकड़ लेता है. फिर अनुपमा जब स्कूल में पाखी को रोते हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है.