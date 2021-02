anupamaa spoiler alert 17 february 2021 full episode Vanraj plan to ditch anupama for getting divorce tv news and gossip- स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल अनुपमा में अब तक दिखाया गया है कि वनराज और अनुपमा को तलाक के लिए कांउसलर के पास जाना पड़ता है. जहां उन्हें तलाक नहीं लेने के लिए समझाया जाता है. लेकिन अनुपमा कहती हैं कि उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया है क्योंकि वे अपने पति को दूसरी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं. Also Read - Flight Motion Poster Released: पहली बार बड़े पर्दे पर जबरदस्त धमाका, Flight के आखिरी पलों का खुलेगा राज़

लेकिन वनराज चाहता है कि अनुपमा उससे तलाक न ले. तलाक रोकने के लिए वो सारे पैंतरे अपना लेना चाहता है. वहीं काउंसलर अनुपमा की कहानी सुनने के बाद तलाक लेने की इजाजत दे देते हैं.

ये सुनकर वनराज बैचेन हो जाता है. वो तलाक रोकने के लिए नई चाल चलने लगता है. वो किसी भी कीमत पर अनुपमा को छोड़ना नहीं चाहता. लेकिन फिर क्या होगा. क्या अनुपमा, तलाक का फैसला बदलेगी. देखिए आगे के एपिसोड में.