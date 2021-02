anupamaa spoiler alert 18 february 2021 full episode Vanraj apologies to anupama for extra maritial affair divorce tv news and gossip- स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल अनुपमा में अब तक दिखाया गया है कि अनुपमा, वनराज को तलाक देने का फैसला कर लेती है. अनुपमा में हिम्मत नहीं होती की वो अपने पति को काव्या के साथ बांट सके. Also Read - Bigg Boss 14 Prize Money: 'बिग बॉस 14' के Winner को मिलेगी इतनी धनराशी, जानें पूरी डिटेल

वनराज और सास के मनाने के बाद भी अनुपमा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती. तलाक रोकने के लिए वनराज सारे पैंतरे अपना लेना चाहता है. वो किसी भी कीमत पर अनुपमा को छोड़ना नहीं चाहता. Also Read - लाल लहंगा-चोली में Malaika Arora ने ढाया सितम, महबूब का रंग चढ़ा है क्या?

अनुपमा वनराज से विनम्रता से अलग हो जाने के लिए कहती हैं. अनुपमा कहती हैं कि मैंने आपको माफ कर दिया है. अनुपमा रुंधे गले से वनराज को कहती हैं अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए. काव्या के बारे में सोचना चाहिए. इस बार का ये एपिसोड आपको भी इमोशनल कर देगा.