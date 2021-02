anupamaa spoiler alert 22 february 2021 full episode 193 kavya given anupama hand in to Vanraj hand new twist tv news and gossip – स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल अनुपमा में अब तक दिखाया गया है कि अनुपमा, वनराज को तलाक देने का फैसला पर अनुपमा अटल रहती है. इसी बीच वनराज फैसला करता है कि वो इस बार अपना जन्मदिन घर पर ही सबके साथ मनाएगा. Also Read - Bigg Boss 15 के लिए हो जाइए तैयार, सलमान खान ने बताया जल्द शुरू होने वाला है Selection Process

हालांकि ये बात काव्या को बिल्कुल पसंद नहीं आती. वो बिना बताए वनराज के घर चली जाती है. ये देखकर वनराज हैरान हो जाता है. वो पहले काव्या को खूब खरी-खोटी सुनाता है फिर चुप हो जाता है और काव्या को पूजा में शामिल कर लेता है. वनराज खुद भी समझ नहीं पाता है कि काव्या ऐसा क्यों कर रही है. दिलचस्प बात ये होती है जब…

काव्या पूजा के दौरान अनुपमा के हाथों में वनराज का हाथ देते हुए कहती हैं. मैं वनराज का प्यार हूं. और तुम वनराज की पत्नी. तुमने मुझे प्यार होने का हक दिया. मैं तुम्हें पत्नी होने का हक दूंगी. ये देखकर वनराज हैरान हो जाता है. और यहीं से आता है कहानी में नया ट्विस्ट.

