स्टार प्लस के फेमस शो अनुपमा में अब तक दिखाया गया है कि काव्य, बिना बुलाए अचानक वनराज के जन्मदिन पर पहुंच जाती है. जिसे देखकर वनराज भी हैरान हो जाता है. वो पहले काव्या को खूब खरी-खोटी सुनाता है फिर चुप हो जाता है और काव्या को पूजा में शामिल कर लेता है. इतने में राखी दवे की भी एंट्री होती है. बा उसे कहती हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई तो उन्हें इस शुभ अवसर पर बुला लिया.

इस पर राखी कहती हैं कि वे आज एक शब्द भी नहीं बोलेंगी. बस तमाशा देखेंगी. अभी बाहर हॉफ समधि और हॉफ समधन में कहा-सुनी हो रही थी लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोली. वहीं काव्या, वनराज से कहती हैं कि क्या मैं तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आ सकती. मेरा भी तुमपर हक है. और अनुपमा से डिवोर्स के बाद तुम्हारा परिवार मुझे अपना ही लेगा. फिर काव्या पूजा में बैठ जाती है.

बा, काव्या को भगाने के लिए उसके पास जाना चाहती हैं लेकिन अनुपमा रोक लेती हैं. कहती हैं. बा जैसे आपने एक दिन मुझे स्वीकार कर लिया वैसे ही काव्या को भी स्वीकार कर लेंगी. उसे कुछ मत कहिए. अब अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा अनुपमा, वनराज से कहती हैं कि जिंदगी में सिर्फ प्यार और नफरत ही नहीं हो सकते. वो वनराज को व्हाइट रोज़ भी देती हैं. वहीं काव्या कहती हैं कि मैं घर के बाहर से कुछ नहीं कर पा रही थी इसलिए सोचा कि घर के अंदर आकर बदला हूं

