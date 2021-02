anupamaa spoiler alert 25 february 2021 full episode 196 pakhi left the house for kavya vanraj birthday anupama crying twist tv news and gossip- स्टार प्लस के फेमस शो अनुपमा में अब तक दिखाया गया है कि वनराज के बर्थडे पर अनुपमा वनराज को सफेद गुलाब देती है. अनुपमा, वनराज से कहती हैं कि जिंदगी में सिर्फ प्यार और नफरत ही नहीं हो सकते उसके आलाव भी रिश्ते होते हैं. अनुपमा अब वनराज को छोड़ने का फैसला करती हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का सोचती हैं. वहीं शाम को अनुपमा देखती है कि उसने जो वनराज को फूल दिया था वो वनराज ने अपने कोर्ट पर लगाया हुआ है. वहीं काव्या, राखी से कहती हैं कि मैं घर के बाहर से कुछ नहीं कर पा रही थी इसलिए सोचा कि घर के अंदर आकर बदला लूं. Also Read - कुछ ऐसी दिखती है Bhagyashree की बेटी Avantika Dassani, देखें खूबसूरत और ग्लैमरस Photo

लेकिन उसके बाद ही कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है. अनुपमा सीढ़ियों से नीचे चिल्लाते हुए भागती है. उसके हाथ में पाखी की एक चिट्ठी होती है. जिसमें वो लिखती है. डियर मम्मी और पापा कोई मुझे प्यार नहीं करता. इसलिए मैं अब आप सबसे दूर जा रही हूं. वनराज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है. कहानी अब एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा.