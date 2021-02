anupamaa spoiler alert 26 february 2021 full episode 197 anupama and vanraj search pakhi every where says i could handle daughter

tv news and gossip– स्टार प्लस के फेमस शो अनुपमा में अब तक दिखाया गया है कि वनराज और घर के सारे सदस्य जब खाना खा रहे होते हैं तब अनुपमा सीढ़ियों से नीचे चिल्लाते हुए भागती है. उसके हाथ में पाखी की एक चिट्ठी होती है. जिसमें वो लिखती है. Also Read - Bawara Dil Spoiler Alert: क्या है सिद्धी और शिवा की कहानी? क्यों करते हैं एक दूसरे से इतनी नफरत?

डियर मम्मी और पापा कोई मुझे प्यार नहीं करता. इसलिए मैं अब आप सबसे दूर जा रही हूं. वनराज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है. अनुपमा रोने लगती है. सारे लोग भागकर पाखी को ढूंढने के लिए बाहर भागते हैं.

अनुपमा पाखी को ढूंढते हुए आइसक्रीम की दुकान तक पहुंच जाती है. लेकिन वो मना कर देता है कि पाखी यहां नहीं आई. काव्या भी सबको फोन ट्राइ कर रही होती है. अनुपमा फिर एक गार्डन में जाकर पाखी को आवाज लगाने लगती है कि शायद पाखी यहां आई हो. लेकिन वो नहीं दिखती. फिर वनराज भी पार्क के गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है.

अनुपमा वापस घर चलने के लिए कहती है लेकिन वनराज वहां से हटता नहीं है. वो उदास होकर बोलता है कि अनुपमा मैं अपनी बेटी को संभाल नहीं पाया. तुमने उसे 16 साल संभाला मैं उसे 16 दिन भी नहीं संभाल पाया. वो सबकुछ छोड़कर मेरे पास आई थी. दुखी थी. डिप्रेस थी. अनुपमा कहती हैं कि गलती हम दोनों की है. अपनी परेशानियों में उलझकर हम भूल गए कि हमारे बच्चे भी हैं. इसके बाद क्या होता है. क्या पाखी मिलती है. क्या वनराज को अपनी गलती का अहसास होता है. जानने के लिए देखिए. अगला एपिसोड