स्टार प्लस के मशूहर शो 'अनुपमा' (Anupamaa) में आजकल बहुत नया चल रहा है. शो में जहां एक तरफ वनराज (Vanraj) अपने सारे रिश्ते 'अनुपमा' (Anupamaa) से तोड़ने के लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार है वहीं, 'अनुपमा' (Anupamaa) ने भी ठान ली है कि वो इस खेल में हार नहीं मानेगी और हर लड़ाई को जितेगी.

अनुपमा फैसला कर चुकी है कि वो वनराज (Vanraj) से अलग हो जाएगी और इस बात से काव्या (Kavya) खुश है लेकिन आने वाले एपिसोड में कुछ औऱ ही ड्रामा देखने को मिलेगी. दरअसल आने वाले एपिसोड में काव्या (Kavya) समीर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देगी जिससे अनुपमा (Anupamaa) हैरान हो जाती है. अपने बेटे पर मुसीबत आते ही अनुपमा (Anupamaa) गुस्से में आ जाती है और पुलिस स्टेशन पहुंच कर अपने पति वनराज (Vanraj) और काव्या के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा देगी. अनुपमा (Anupamaa) के इस कदम की वजह से काव्या और वनराज शॉक में चले जाएंगे.

घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाने के बाद अनुपमा अपने पति वनराज को भी धमकी दे डालेगी. बलराज, अनुपमा को ये बात समझाने की कोशिश करेगा कि वो दिमागी तौर से बीमार हो चुकी है, ये बात जानकर अनुपमा बुरी तरह से भड़क जाएगी और कहती है कि अब लड़ाई आर या पार की होगी.