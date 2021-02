anupamaa spoiler alert 9 february 2021 full episode anupama slams Vanraj to learned car driving and lastly caught in fire with children- स्टार प्लस के चर्चित शो अनुपमा के ससुर जी की तबीयत खराब हो जाती है. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है. दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका ऑपरेशन किया जाता है. डॉक्टर कहते हैं अगर वक्त पर उन्हें एडमिट न कराया जाता तो न जाने क्या हो जाता. जब उनकी तबीयत खराब हुई घर में तीन औरते थें. लेकिन जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए किसी को भी गाड़ी चलाने नहीं आती थी. ये बात अनुपमा को दिल पर लग जाती है. वो तय करती है कि कुछ भी हो जाए वो गाड़ी चलाना सीखेगी. इसके लिए अनुपमा की सास इजाजत को नहीं देती. लेकिन बाद में बहू के समझाने पर चुप हो जाती है. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert 9 Feb: सीरत पर लगेंगे ऐसे आरोप, मुश्किलों से होगा सामना, कार्तिक होंगे वजह?

वहीं वनराज अनुपमा को ताने मारता है कि वो गंवार है क्या गाड़ी चलाना सीखेगी. लेकिन अनुपमा गाड़ी चलाना सीखकर सबका मुंह बंद कर देती है. लेकिन मुश्किले हैं कि कहां अनुपमा का दामन छोड़ने वाली हैं. Also Read - कंगना की को-एक्टर Lisa Haydon तीसरी बार बनने जा रही हैं मां, VIDEO में बताया आने वाली है बेबी गर्ल

अनुपमा जब अपनी कुकिंग क्लास के लिए स्कूल जाती हैं तब वहां एक कपड़े से आग पकड़ लेती है. आग फैलते ही सब बच्चों को अनुपमा घबरा जाती है. वो जल्दी-जल्दी बच्चों को बाहर निकालने लगती है. लेकिन खुद बाद में फंस जाती है. और बेहोश हो जाती है. पाखी बहुत रोने लगती है और वनराज को सब बताती है और उसे स्कूल में बुलाती है. वनराज भी घबरा जाता है. फिर क्या होता है…क्या ये हादसा वनराज को अनुपमा के नजदीक ले आता है. जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड.