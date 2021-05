Sudhanshu Pandey And Rupali Ganguly Fun Video Viral On Social Media: अनुपमा (Anupamaa) टीवी शो लगातार टीआरपी में अपनी जगह बनाए हुए है औऱ फैंस उसे जमकर प्यार दे रहे हैं. ऐसे में ये कपल रील लाइफ में भले ही एक दूसरे को पसंद ना करते हों लेकिन रियल लाइफ में दोनों सोशल मीडिया पर जमकर एक दूसरे के साथ हंसी-मजाक करते हुए देखें जाते हैं औऱ अपने फैंस को भी इसकी झलक दिखाते हैं. Also Read - Anupamaa के बाद अब 'वनराज' भी हुए कोरोना संक्रमित, शो के प्रोड्यूसर राजन शाही भी हुए महामारी का शिकार

ऐसे में हाल ही में अनुपमा (Anupamaa) स्टार रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो और शुधांशु (Sudhanshu Pandey) के साथ मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं. रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) इस वीडियो में अनुपमा (Anupamaa) के ही गेटअप में नजर आ रही हैं. Also Read - टीवी की 'Anupama' ऊर्फ रुपाली गांगुली हुई कोरोना का शिकार, एक्ट्रेस ने कहा 'ये क्या हुआ कैसे हुआ'



इस वीडियो में रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) आमिर खान के गाने पर शुधांशु (Sudhanshu Pandey) के साथ मस्ती कर रही हैं. वो आमिर खान और रानी मुखर्जी की फिल्म का गाना, ‘ए क्या बोलती तू…’ बज रहा है. इस पर वनराज और अनुपमा एक्ट कर रहे हैं. जहां अनुपमा मेल पार्ट कर रही हैं वहीं वनराज शर्मीली लड़की का रोल प्ले कर रहे हैं.

अनुपमा (Anupamaa) के खंडाला जाने के लिए पूछने पर वनराज वीडियो में शर्माते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के कैप्शन में रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने लिखा, ‘अगर वनराज और अनुपमा ऐसे होते तो…’