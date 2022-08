निर्देशक अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) द्वारा निर्देशित और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म दोबारा (Dobaara) जल्द रिलीज़ होने वाली है. इसी बीच वे जी-जान से फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं. ये एक फिल्म स्पेनिश फिल्म ‘मिराज’ का हिंदी रीमेक है. हालांकि जहां एक के बाद एक बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप हो रही हैं. जहां आमिर खान की फिल्म के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने #boycottlalsinghchaddha वहीं अनुराग और तापसी अपनी फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में उन्होंने खुलकर बात की है. अनुराग ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि फिल्म निर्माता अब फिल्म के विषय को लेकर डरे हुए हैं. वे धार्मिक मुद्दे पर फिल्म बनाने से बच रहे हैं. अनुराग ने कहा कि अगर मैं आज के दौर में गैग्स ऑफ वासेपुर बनाता तो आज उसका भी यही हाल होता.Also Read - Laal Singh Chaddha: 'लाल सिंह चड्ढा' का बायकॉट करने वालों पर भड़कीं करीना कपूर, गुस्से में बोल दी बड़ी बात

Anurag Kashyap and Taapsee Pannu request netizens to boycott their film Dobaaraa, filmmaker @anuragkashyap72 and actress @taapsee say ‘please trend karwa do’ may their wishes come true.

Boycott #LaalSinghChaddha success, let’s trend #BoycottDobaaraa !!pic.twitter.com/PbzSiAgYId

— Yashpreet Kaur Rana (@ranayashk) August 11, 2022