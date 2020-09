Payal Ghosh threatens public saying If I am found hanging from the ceiling, remember this. I didn’t commit suicide- फिल्ममेकर अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने एक चौंकाने वाला ट्वीट किया है. पायल ने लिखा- मैंने एक वेब पोर्टल को इस बारे में बताया था लेकिन अगले दिन मुझे पता चला कि वे इस मामले में अनुराग कश्यप से भी बात करके उनका पक्ष जानना चाहते हैं. Also Read - Soundarya Sharma ने काले रंग की बिकिनी में ढायी कयामत, तस्वीरें देख दिल थाम लेते हैं फैंस

पायल ने ट्वीट में अपनी हत्या होने की आशंका जताई है. एक्ट्रेस ने आगे लिखा- भारत, यदि मैं छत से लटकी हुई पाई जाती हूं तो याद रखिए कि मैंने सुसाइड नहीं की होगी। #MeToo.'

I have given an interview regarding the entire episode on Mr. Kashyap to a renowned portal and the next thing I get to know that they are seeking permission from Mr. Kashyap himself. India, if I am found hanging from the ceiling, remember this. I didn't commit suicide. #MeToo

— Payal Ghosh (@iampayalghosh) September 23, 2020