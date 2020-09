फिल्मकार अनुराग कश्यप ने आखिरकार यह स्वीकारा कि वह सुशांत सिंह राजपूत संग वाकई काम नहीं करना चाहते थे और इसके पीछे उनकी अपनी कुछ वजहें थीं. यह बताने के लिए कि क्यों वह सुशांत के साथ काम नहीं करना चाहते थे, अनुराग ने ट्विटर पर अभिनेता के मैनेजर के साथ हुआ व्हाट्सएप चैट शेयर किया. दोनों के बीच चैटिंग 22 मई को हुई थी. Also Read - पहली रात में ही जब लड़के को खांसी आती है, उस वक्त क्या करती है 'कोरोना काल की बहू'? देखिए

चैट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए अनुराग ने लिखा, "मुझे माफ कीजिएगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं. यह चैट सुशांत की मौत से तीन हफ्ते पहले का है. 22 मई को उनके मैनेजर के साथ बात हुई थी..अब तक ऐसा नहीं किया, लेकिन लगा कि अब इसकी जरूरत है. हां, मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता था और इसके पीछे मेरी अपनी कुछ वजहें थीं."

चैट में सुशांत के मैनेजर ने अभिनेता को कश्यप की अगली परियोजना से जुड़ने का अनुरोध किया है.

I am sorry that I am doing this but this chat is from three weeks before he passed away. Chat with his manager on 22 May .. havent don’t it so far but feel the need now .. yes I didn’t want to work with him for my own reasons .. https://t.co/g4fLmI5g9h pic.twitter.com/cHSqRhW9BD

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) September 9, 2020