Anurag Kashyap says I have Bigger Boobs Than Taapsee Pannu: अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू इन दिनों अपनी फिल्म 'दुबारा' के प्रचार में जुटे हुए हैं जहां फिल्म निर्देशक एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह गए. सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जब उनके स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर बात किया जा रहा था तब अचानक से वें बोल पड़े, "मेरे स्तन तापसी पन्नू से बड़े हैं." जहां एक तरफ उनके इस बयान को सुनकर सभी लोग हैरान हैं, वहीं इस वीडियो में मौजूद तापसी उनके इस बयान पर मुस्कुराती नजर आईं. वीडियो देखने के बाद लोग अनुराग को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

इस वीडियो में दोनों रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट कर बात कर रहे हैं. इसी बीच सिद्धार्थ, अनुराग से बोलते हैं कि 'सर, आप भी एक न्यूड फोटोशूट करवाएं. मेरा यकीन मानिए जिस तरह आपकी तोंद बाहर निकलकर आएगी, वो फोटोशूट वायरल होग.' इस पर तापसी ने कहा, 'प्लीज हॉरर शो शुरू मत करो.' इसका जवाब देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, 'तुम कॉम्प्लेक्स हो और जलती हो क्योंकि तुम जानती हो कि अनुराग सर वायरल हो जाएंगे और उन्हें पब्लिसिटी मिल जाएगी.' इस पर अनुराग ने कहा, 'हां, ये तो मुझसे वैसे ही डरती, इसको तो मुझसे सिर्फ इसी वजह से कॉम्प्लेक्स है कि मेरे बूब्स (स्तन) इससे बड़े हैं.'

अब इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने अनुराग और तापसी दोनों को ही ट्रोल करना शुरू की दिया है. सोशल मीडिया यूजर्स अनुराग को उनके घटिया बयान और तापसी को इन अभद्र टिप्पणी पर हंसने के लिए ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, ‘अब यही बातें रह गई आप लोगों के पास करने को.’ इसके अलावा एक ने कमेंट किया, ‘मजाक और हद पार करने के बीच में एक छोटी सी लाइन होती है.’