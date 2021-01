Anushka Sharma and indian cricketer virat kohli blessed with baby girs Astrology already declared two days before-विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पैरेंट्स बनने के बाद फूले नहीं समा रहे हैं. अनुष्का शर्मा ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है. इस बारे में हमारी वेबसाइट इंडिया.कॉम ने ज्योतिष पंडित जगन्नाथ गुरूजी से बात करके पहले इसकी जानकारी दे दी थी. गुरुजी ने बताया कि विराट-अनुष्का के घर एक बेटी का जन्म होगा. अब ये संजोग ही कहिए की ज्यादातर महान क्रिकेटरों के घर पहले बेटी का जन्म हुआ है. सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा,रिकी पॉन्टिंग जैसे कई महान क्रिकेटर्स के घर सबसे पहले बेटी का जन्म हुआ है. Also Read - KGF 2: Srinidhi Shetty की तस्वीरें देखकर Yash भी हुए बेकाबू, बिकिनी में गिराती हैं बिजलियां

बता दें, विराट ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि आज दोपहर में अनुष्का ने बेटी को जन्म दिया है. हम आपके प्यार और मंगल कामना के लिए दिल से आभारी हैं. अनुष्का और हमारी बेटी दोनों ठीक हैं. और हमारा ये सौभाग्य है कि हमें जिंदगी का ये चैप्टर अनुभव करने को मिला है. इसकी खुशी है हमें. हम जानते हैं कि इस वक्त आप हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे.

गौरतलब है जब से अनुष्का प्रेग्नेंट हुई हैं उन्होंने अपने फैंस के साथ कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं. ऐसे में अपने आखिरी महीने में अनुष्का पानी पूरी खाती हुईं नज़र आई थीं. यही नहीं वे लास्ट मूमेंट तक काम करती रहीं. उन्होंने वोग मैग्जीन के लिए बेबी बंप फ्लांट करते हुए फोटोशूट भी करवाया था.