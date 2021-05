Anushka Sharma-Sakshi Dhoni Use To Be School Friend See Throwback Viral Pictures: बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की पत्नी साक्षी धोनी (Sakshi Dhoni) एक दौर में एक ही स्कूल में जाते थे. दोनों की सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज खूब वायरल हो रही हैं. Also Read - Virat Kohli-Anushka Sharma ने फैंस की मदद से जुटाए 11 करोड़ रुपये

अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और साक्षी धोनी (Sakshi Dhoni) की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिनमें से कुछ उनके स्कूल के दिनों की भी हैं. दोनों के स्कूल डेज की फोटोज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. तस्वीरों में साक्षी और अनुष्का दोनों दोस्तों के साथ हैंगआउट करते नजर आ रही हैं. Also Read - अनुष्का शर्मा ने स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन कार्यकतार्ओं को ऐसे कहा धन्यवाद, बोलीं- आप असली हीरो हैं

जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो ना केवल स्कूल की हैं बल्कि दोनों की उन दिनों की तस्वीरें भी हैं जब वो बड़ हो गई थी और ये दिखाता है कि वो लंबे समय तक एक दूसरे के टच में थी. दोनों के स्कूल डेज की फोटोज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. तस्वीरों में साक्षी और अनुष्का दोनों दोस्तों के साथ हैंगआउट करते नजर आ रही हैं.

सोशल मीडिया पर इन वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और साक्षी धोनी (Sakshi Dhoni) अपने दोस्तों संग हैंगआउट कर रही हैं. फैंस के लिए यह तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं. जाहिर है कि साक्षी धोनी और अनुष्का शर्मा एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ चुकी हैं. वहीं एक अन्य फोटो में अनुष्का और साक्षी अपने दूसरे क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ बैठी नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को बार-बार देखा जा रहा है.