फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा मां बन गई हैं. इस बात की जानकारी खुद विराट कोहली ने ट्विटर पर दी. विराट ने लिखा- 'आप लोगों को खुशी के साथ यह सूचित करना चाहते हैं कि हमारे घर बेटी का जन्म हुआ है. आप सभी के प्यार, प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया. '

बता दें, जब से अनुष्का प्रेग्नेंट हुई हैं उन्होंने अपने फैंस के साथ कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं. ऐसे में अपने आखिरी महीने में अनुष्का पानी पूरी खाती हुईं नज़र आई थीं. यही नहीं वे लास्ट मूमेंट तक काम करती रहीं. उन्होंने वोग मैग्जीन के लिए बेबी बंप फ्लांट करते हुए फोटोशूट भी करवाया था.

बता दें, विराट और अनुष्का 11 दिसंबर, 2017 को शादी के बंधन में बंधे थे. दंपती ने इटली में एक डेस्टिनेशन वेडिंग की थी.

इससे पहले अनुष्का ने अपनी वेडिंग एनीवर्सरी पर भी लिखा था- अगले साल हम दो से तीन होंगे.