Virat-Anushka: जब हो गया था विराट-अनुष्का का ब्रेकअप, इस वजह से फिर आए थे साथ

Anushka Sharma And Virat Kohli Know The Love Story And Breakup Of The Couple

Anushka Sharma and Virat Kohli Brekup Story: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली हमारे फेवरट कपल में से एक हैं.

Anushka Sharma and Virat Kohli Breakup Story: बॉलीवुड और क्रिकेट की सबसे मशहूर जोड़ी में से एक है अनुष्का और विराट जिन्हें देखकर हर किसी का दिल धड़क जाता है और प्यार जग उठता है. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा सेलिब्रिटी जगत के पावर कपल हैं. अनुष्का अक्सर अपने पति विराट का हौसला बढ़ाने के लिए भारत का मैच देखने जरूर जाती है. दोनों ने 11 दिसंबर 2017 को इटली में चोरी छिपे शादी की थी और सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी थी उन्होंने शादी कर ली है. शादी के बाद से दोनों सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और अक्सर एक दूसरे के साथ फोटोज शेयर करते हैं और कपल गोल्स सेट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों का एक बार ब्रेकअप हो गया था और फिर दोनों साथ आए थे?

टीवी एड के लिए मिले थे पहली बार

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की पहली मुलाकात एक टीवी विज्ञापन शूट के सेट पर हुई थी जिसमें वे एक साथ थे. हालांकि इस जोड़े के लिए यह पहली नजर का प्यार नहीं था, लेकिन शूटिंग के बाद भी वे जुड़े रहे. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की पहली मुलाकात साल 2013 में हुई थी, दोनों ने साथ में शैंपू ब्रांड के लिए ऐड की शूटिंग की थी. हालांकि, दोनों की पहली मुलाकात बहुत खास नहीं थी. विराट काफी नर्वस थे और इसी वजह से उन्होंने अनुष्का को देखते ही उनकी हाई हील्स पर जोक मार दिया था, जिससे वह चीढ़ गई थीं.

2014 में किया रिश्ते को सार्वजनिक

यह जोड़ी नवंबर 2014 में पहली बार एक साथ सार्वजनिक रूप से दिखाई दी, जब उन्हें पुणे में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल गेम में चीयर करते हुए देखा गया. एक मैच के दौरान हाफ सेंचुरी लगाने के बाद बल्ले से अनुष्का को फ्लाइंग किस कर विराट ने दोनों के रिश्ते पर पक्की मुहर लगा दी और फिर विरूष्का हर जगह छा गए.

पैसों की वजह से आई हैं दूरियां?

विराट और अनुष्का के रिश्ते में एक वक्त ऐसा भी आया था जब खबरें आई थीं कि दोनों अलग हो गए हैं. साल 2016 में विराट कोहली ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसके कैप्शन में हार्ट ब्रोकन लिखा था. इसके बाद विराट और अनुष्का साथ दिखने भी बंद हो गए थे, जिस वजह से माना गया कि दोनों अलग हो गए, ऐसा माना जाता है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनुष्का शर्मा की फिल्म ‘बॉम्बे वेलवेट’ के फ्लॉप होने से ही इनके बीच दूरियां आईं. दरअसल, विराट ने इस फिल्म में करीब 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे.

View this post on Instagram A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

इंस्टाग्राम से मिला था ब्रेकअप का क्लू

इससे पहले विराट और अनुष्का ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विराट का फैन्स अकाउंट चलाने वाले एक फैन ने इसे नोटिस किया. ऐसे में फैन ने ट्वीट किया- “Virat Anushka unfollowed each other on instagram” (विराट और अनुष्का शर्मा ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. इसके बाद सैकड़ों फैन ट्वीट कर दोनों से जवाब मांगने लगे.

View this post on Instagram A post shared by AnushkaSharma1588 (@anushkasharma)

2017 में रचाई शादी

इसके बाद दोनों एक बार फिर साथ और इस बार उनका रिश्ता पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना. इसके बाद युवराज सिंह और हेजल कीच की शादी में साथ नजर आए. इसके बाद दोनों लगातार एक दूसरे का साथ देते नजर आए। दोनों का रिश्ता टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग होता गया और दोनों फैंस की पसंदीदा जोड़ियों में से एक हो गए. इसके बाद 11 दिसंबर 2017 में इटली में दोनों शादी के बंधन में बंध गए. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की प्यारी सी बेटी है, जिसका नाम वामिका है और माना जा रहा है कि अनुष्का फिर से मां बनने वाली हैं.