Anushka Sharma And Virat Kohli In Pics From Sagarika Ghatge And Zaheer Khan’s Wedding:बॉलीवुड अदाकारा अनुष्‍का शर्मा (Anushka Sharma) और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्‍तान विराट (Virat Kohli) की जोड़ी हर किसी को बेहद पसंद है वो पावरफुल जोड़ी के तौर पर जानें जाते हैं. दोनों हाल ही में माता-पिता बने हैं और इनकी जोड़ी सबसे अधिक मशहूर है. ऐसे में अब दोनों कपल की एक प्यारी से तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दोनों रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. Also Read - जानें क्या है Anushka Sharma के बॉडीगार्ड का नाम, इतनी सैलरी देती हैं मिसेज कोहली कि सुनकर उड़ जाएंगे होश....

विराट (Virat Kohli) अनुष्‍का (Anushka Sharma) के एक फैन पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिसमें दोनों मस्ती करते हुए नजरआ रहे हैं. इस फोटो में अनुष्का का दुपट्टा खींचकर विराट डांस करते हुए दिख रहे हैं औऱ वहीं एक्ट्रेस हंस रही हैं. विराट और अनुष्का की ये तस्वीरें अनदेखी हैं. जहीर और सागरिका के रिसेप्शन की कई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं. Also Read - लंदन की सड़कों पर घूमने निकली अनुष्का शर्मा, साथ में दिखी बेटी वमिका...ताबड़तोड़ वायरल हो रही हैं तस्वीरें



ये फोटोज क्रिकेटर जहीर खान (Zaheer Khan) और सागरिका (Sagarika Ghatge) के रिसेप्शन की हैं, जिसमें ये करल शामिल हुआ है और बेहद ही कमाल की जोड़ी लग रही थी दोनों की. बता दें कि इस वक्त विराट-अनुष्का शादी के बंधन में नहीं बंधे थे. बता दें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इस साल की शुरुआत में बेटी के पेरेंट्स बने थे