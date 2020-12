Anushka Sharma flaunt her baby bump in Maternity Photoshoot read Virat Kohli lovely Comment- बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की गिनती एक अच्छे और प्यारे भरे कपल में होती है. दोनों जल्द ही पैरेंट्स बनने वाली हैं. हाल ही में अनुष्का ने वोग मैगजीन के लिए एक फोटोशूट कराया है जिसमें वो अपना बेबी बंप फ्लांट करती हुईं नज़र आ रही हैं. प्रेग्नेंसी टाइम को अनुष्का बहुत एन्जॉय कर रही हैं. Also Read - मलाइका अरोड़ा ने ग्रीन कलर की ड्रेस में हॉट फोटोज़ की शेयर, भड़के फैंस बोले- टार्जन की बहन

उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. बता दें, इससे पहले अनुष्का ने अपनी वेडिंग एनीवर्सरी पर भी लिखा था- अगले साल हम दो से तीन होंगे. खबर है कि जनवरी में अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं.

बता दें, विराट और अनुष्का 11 दिसंबर, 2017 को शादी के बंधन में बंधे थे. दंपती ने इटली में एक डेस्टिनेशन वेडिंग की थी.