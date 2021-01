अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. अनुष्का और विराट पैरेंट्स बन गए हैं. अनुष्का ने ब्रीच कैंडी हॉस्प‍िटल में बेटी को जन्म दिया है. हॉस्प‍िटल में उनके पति भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी साथ थे. विराट ने ट्वीट कर लोगों के साथ यह खुशखबरी साझा की है. अब उनके पैरेंट्स बनने की खबर ने फैंस को इस नए साल का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है. चारों ओर से अनुष्का और विराट को बधाई मिल रही है. Also Read - भविष्यवाणी हुई सच! विराट कोहली-अनुष्का दो से हुए तीन, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म

विराट कोहली ने पोस्ट करते हुए लिखा, हम दोनों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज दोपहर हमारे यहां बेटी हुई है. हम आपके प्यार और मंगलकामनाओं के लिए दिल से आभारी हूं. अनुष्का और हमारी बेटी, दोनों बिल्कुल ठीक हैं और हमारा यह सौभाग्य है कि हमें इस जिंदगी का यह चैप्टर अनुभव करने को मिला.’ विराट ने ने आगे लिखा, “हम यह जानते हैं कि आप ‘यह जरूर समझेंगे कि इस समय हम सबको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होगी’ Also Read - Anushka Sharma and Virat Kohli Blessed with baby girl: विराट कोहली को पापा कहने दुनिया में आई नन्हीं परी, अनुष्का ने दिया बेटी को जन्म

युजवेंद्र चहल की बीवी धनाश्री वर्मा ने कमेंट करते हुए लिखा, “शुभकामनाएं.” तो वहीं, रकुल प्रीत सिंह लिखा, “ओह माई गोड, बधाई’. वहीं विराट के क्रिकेटर साथ शिखर धवन ने भी दोनों कपल को बधाई दी है और साथ ही नन्हे प्यार के लिए भेजा है.

Daughters are the biggest blessing to those who are the luckiest! Congratulations @anushkasharma @imVkohli and welcome to the wonderful world of parenting https://t.co/ZMMWu0TKgN

Congratulations @imVkohli & @AnushkaSharma on the arrival of the little angel in your lives!

May her life be blessed with good health & love. https://t.co/AgPdz6HALM

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 11, 2021