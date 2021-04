Anushka Sharma Audition For Aamir Khan Film 3 Idiots See Throwback Video: बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) इन दिनों अपना मदरहुड एन्जॉय कर रही हैं और एक्ट्रेस अपनी बेटी के साथ ढ़ेर सारा समय बिता रही हैं. वहीं अनुष्का (Anushka Sharma) ने फिल्मी करियर में भी खुब नाम कमाया है और सभी जानते हैं कि वो शाहरुख खान (Shahrakuh Khan) की फिल्म ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के साथ डेब्यू किया था. लेकिन सोशल मीडिया पर उनका एक कमाल का वीडियो वायरल हो रहा जिसमें वो आमिर खान की फिल्म ‘3 इडियट्स’ (3 Idiots) का ऑडिशन दे रही हैं. Also Read - Anushka Sharma की ड्रेस में इस कदर उलझ गए थे Ranbir kapoor, लोग बोले- अगर विराट ने देखा तो...VIDEO

अनुष्का (Anushka Sharma) आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म '3 इडियट्स' (3 Idiots) की ऑडिशन देती नजर आ रही हैं. अनुष्का (Anushka Sharma 3 Idiots Audition) का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्ट्रेस फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस का एक डायलॉग बोलती नजर आ रही हैं, जिस फिल्म में ग्रेसी सिंह ने बोला था.



अनुष्का (Anushka Sharma) के इस वीडियो पर फैंस जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बता दें कि ऑडिशन देने के बाद भी अनुष्का को ‘3 इडियट्स’ में नहीं चुना गया था. एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी आखिरी फिल्म शाहरुख खान के साथ जीरो फिल्म थी. इस फिल्म में कैटरीना कैफ भी नजर आई थीं.