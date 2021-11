Anushka Sharma ‘Heartbroken’ Over Rape Threats For Daughter: भारत इन दिनों विश्व कप टी-20 में खेल रहा है, जहां पर टीम बेहद खराब खले रही है. भारत अब तक अपने दो मैच हार चुका है और लगभग विश्व कप से बाहर के कगार पर खड़ा है. दरअसल, हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों भारत को करारी हार मिली थी. इसके बाद इंडियन टीम के प्लेयर मोहम्मद शमी को काफी ट्रोल किया गया था.शमी को ट्रोल होता देख विराट कोहली (Virat Kohli) उनके सपोर्ट में आए और इस गलत बताया. इसके बाद से ही विराट कोहली को भी सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है और इस बार ट्रोलर्स ने अनुष्का-विराट (Virat-Anuhska) के साथ-साथ उनकी बेटी वमिका (Vamika Kohli Sharma)को भी निशाना बनाया है.Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: सास ससुर के लिए रोमांटिक डिनर प्लान करेंगे सई-विराट, भड़केगी भवानी

अनुष्का (Anuhska Sharma) के करीबी ने वेबसाइट से बातचीत में बताया, ‘एक पब्लिक फिगर होन के नाते अनुष्का नेगेटिविटी और ट्रोलिंग को हैंडल करने के साथ ही बड़ी हुई हैं, वो बहुत मज़बूत महिला हैं जो खुद पर इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ने देतीं. लेकिन, इस बात चीज़ें बहुत आगे निकल गईं और निचले स्तर पर पहुंच गईं. अनुष्का- विराट (Virat-Anuhska) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और वो जानते हैं कि इंटरनेट पर उनकी बेटे के लिए क्या-क्या बातें लिखी जा रही हैं’. Also Read - Imlie Spoiler Alert: आदित्‍य की जिंदगी से मालिनी हो जाएगी बाहर! लेकिन जल्द होगी इस दुश्मन की एंट्री



आगे कहा गया है कि ‘वामिका के लिए कमेंट्स पढ़कर अनुष्का बहुत दुखी हो गई हैं..उनका दिल टूट गया है. वो किसी भी अन्य मां की तरह बहुत गुस्से में हैं’. आपको बता दें कि वामिका को शोषण की धमकियां मिलने के बाद दिल्ली महिला आयोग भी इस पर सख्त हो गया है. महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है. Also Read - जब Sara Ali Khan को लगता था पिता सैफ अली खान देते हैं गालियां, मां Amrita करती हैं गंदा काम

Threats against a 10 month old kid by some people is the new low we have achieved!

— Abhinav Shukla (@ashukla09) November 2, 2021