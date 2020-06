Also Read - World Environment Day 2020 : पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करता है भारत और उसका पड़ोसी देश चीन, पढ़ें यहां

View this post on Instagram

This World Environment Day, my #OneWishForTheEarth would be that all of us should treat all the plant and animals species with kindness and equality! Let’s all aim to be #ClimateWarriors. @bhumipednekar way to go 💫