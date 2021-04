Anushka Sharma and Virat Kohli With Daughter Vamika: जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है वहीं दूसरी तरफ आईपीएल का खुमार लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है. ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इन दिनों अपनी आईपीएल टीम के साथ खेल रहे हैं और इस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ है. ऐसे में अब विराट कोहली (Virat Kohli) अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा ( Anushka Sharma) के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. बात दें कि आने वाले उनके कुछ मैच यहीं पर है. इस दौरान ये कपल अपने नन्ही बेटी के भी साथ में दिखाई दिए. Also Read - MS Dhoni का आज बतौर कप्‍तान 200वां मैच, इस क्रिकेटर के नेतृत्‍व में भी चेन्‍नई के लिए खेल चुके हैं माही

विराट अनुष्का (Virat-Anushka) और वामिका (Vamika) का इस दौरान की कुछ खूबसूरत तस्वीरें वायरल हो रही है जो हर फैंस को पसंद आ रही है. इन दिनों दुनिया भर में कोरोना महामारी के बीच आईपीएल की धूम हैं. ऐसे में विराट अनुष्का (Virat-Anushka) आईपीएल शेड्यूल के अनुसार ही ट्रैवल कर रहे हैं.



आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इसी साल पैरेंट्स बने हैं. 11 जनवरी को अनुष्का ने बेटी को जन्म दिया था. वामिका के जन्म को चार महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब तक लोगों को विरुष्का की बेटी का चेहरा देखने को नहीं मिला है.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)



विराट की टीम का अगला मैच गुरुवार को मुंबई में होना है उससे पहले वरुष्का अपनी के बेटी के साथ अपने घर वापस आ गए हैं. एयरपोर्ट से निकलते हुए अनुष्का शर्मा और विराट की कुछ फोटोज़ और वीडियो सामने आई हैं. दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क के साथ-साथ फेस शील्ड लगा रखी है. वहीं वामिका को अनुष्का ने अपने गोदी में ले रखा है.