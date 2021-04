किस्सा: Ranbir Kapoor lost his control and slapped hard on Anushka Sharma- बॉलीवुड इंडस्ट्री में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की दोस्ती कमाल की है. जब कभी भी वो किसी इवेंट या शो में साथ होते हैं तो जमकर मस्ती करते हैं. हालांकि कई बार रणबीर, अनुष्का को इतना इरीटेट कर देते हैं कि एक्ट्रेस का मन करता है कि जमकर एक थप्पड़ रसीद दें. Also Read - Rajinikanth DadaSaheb Phalke Award: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रजनीकांत को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड

यही नहीं रणबीर, अनुष्का को इस कदर परेशान कर देते हैं…कभी अपनी डियर फ्रेंड के हाथ छींक देते हैं. कभी उनके कपड़ों से अपने हाथ पोंछ लेते हैं. दोनों को लेकर एक मजेदार किस्सा मशहूर है. फिल्म निर्देशक करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में दोनों एक साथ नज़र आए थे.

फिल्म के प्रमोशन के दौरान दोनों एक रेडियो में इंटरव्यू देने गए थे. इस दौरान वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों को हैरान कर दिया. अनुष्का को रणबीर पर उस वक्त इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने एक के बाद एक कई थप्पड़ एक्टर को रसीद दिए थे. सोशल मीडिया पर दोनों का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था.

View this post on Instagram A post shared by (@queensbolly)

हालांकि ये थप्पड़ वो सीरियस होकर नही मारती हैं. इसके बाद अनुष्का को गुस्सा आ जाता है और वह रणबीर के गर्दन पर पेन से कुछ लिखने लगती हैं.

रेडियो स्टेशन में मौजूद सभी लोग दोनो की ये हरकतें देखकर खूब मजे लेते हैं और हंसने लगते हैं.