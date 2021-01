Anushka Sharma now seen in new Advertisement after flaunt baby bump in maternity photoshoot here is the delivery date- बॉलीवुड अभिनेत्री और इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा जनवरी में मां बनने वाली हैं. ऐसी हालत में भी वे लगातार काम कर रही हैं. कुछ वक्त पहले ही अनुष्का ने वोग मैंगजीन के लिए फोटोशूट कराया था जिसमें वो बिकिनी में बेबी बंप फ्लांट करती हुईं नज़र आई थीं. Also Read - तारक मेहता की सोनू ने बिकिनी में ढाया कहर, निधि भानुशाली की इन तस्वीरों पर मर मिटे आशिक!

एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं अब हाल ही में अनुष्का एक विज्ञापन में नज़र आई हैं. जिसमें दिखाया है कि वे सोफे पर लेटी हुई हैं. और एक झपकी लेने को बेताब हैं. फिर वे फोन पर बात करते हुईं नज़र आती हैं.

बता दें, विराट और अनुष्का 11 दिसंबर, 2017 को शादी के बंधन में बंधे थे. दंपती ने इटली में एक डेस्टिनेशन वेडिंग की थी.