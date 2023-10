Hindi Entertainment Hindi

Anushka Sharma Reached Ahmedabad To Watch The India Pakistan Match Amid Second Pregnancy News

Anushka Sharma दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा के बीच भारत-पाकिस्तान मैच देखने पहुंची अहमदाबाद-Video Viral

ND Vs PAK Anushka Sharma At Ahmedabad: अनुष्का शर्मा अहमदाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए नजर आ रही हैं.

ND Vs PAK Anushka Sharma At Ahmedabad: भारत और पाकिस्तान की टीमें विश्व कप में शनिवार (14 अक्तूबर) को आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. ये विश्व कप का सबसे कमाल का मुकाबला होगा और हर फैन इस वक्त भारत की जीत की दुआ कर रहा है. वहींभारतीय टीम की नजर विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करके अपने 7-0 के रिकॉर्ड को 8-0 में बदलने के लिए जान लगा देगी. इसी बीच में कई सारे मशहूर सितारे भी इस कमाल के मैच का हिस्सा बनेंगे और इसके वो धीरे-धीरे अहमदाबाद पहुंच रहे हैं.बता दें दोपहर से खेले जाने वाले मैच में अमिथाब,रजानीकांत जैसे सितारे भी आ सकते हैं. इसी बीच में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. बता दें वो टीम इंडिया और पति विराट कोहली को सपोर्ट करने अहमदाबाद पहुंची हैं.

सचिन-कार्तिक संग फ्लाइट में अनुष्का

भारत और पाकिस्तान टीमों के बीच टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक सात मैच खेले हैं. टीम इंडिया ने सभी मैच जीते हैं। एक बार फिर दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इसी बीच में अनुष्का की कुछ फोटोड और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो अहमदाबाद एयरपोर्ट और फ्लाइट में नजर आ रही हैं. दरअसल दिनेश कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो भारत के लिजेंट सिचन और कोहली की पत्नी अनुष्का संग नजर आ रहे हैं. इस फोटो को कार्तिक ने कैप्शन देकर लिखा है ‘Royalty at 35,000 ft ‘. साथ ही भारतीय टीम को शुभकानाएं.

View this post on Instagram A post shared by Dinesh Karthik (@dk00019)

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट

वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनुष्का शर्मा पूरी सिक्योरिटी के बीच ब्लैक कलर के आउटफिट में एयरपोर्ट से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं. इस दौरान वो आराम से चलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचीं और फिर वहां से होटल की ओर रवाना हो गईं.आज (14 अक्टूबर) वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच है. इस वजह से वो टीम इंडिया और पति विराट कोहली को सपोर्ट करने अहमदाबाद पहुंची हैं. खास बात तो ये है कि इस फोटो में अनुष्का का बेबी बंप भी नजर नहीं आ रहा है. इस वजह से लोगों का कहना है कि अनुष्का की प्रेग्नेंसी की खबर महज अफवाह थी.

धमाकेदार होगा आगाज

मशहूर गायक अरिजीत सिंह भी अहमदाबाद पहुंच गए हैं. वह भारत-पाकिस्तान मैच से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे. अरिजीत एक साल में दूसरी बार इस स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे. इससे पहले वह आईपीएल 2023 के उद्घाटन मैच से पहले नजर आए थे. इन तीन गायकों के अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और रजनीकांत यह मैच देखने स्टेडियम पहुंचेंगे. वहीं, दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी स्टेडियम में रहकर ही यह मुकाबला देखेंगे.

Aakhir kar ek match dekhne aa gyi bahut dino se dekha nhi tha stadium me❤️✨#anushkasharma https://t.co/7dS38Rnz6A — VIRATFAN_182 (@Viratfan_182) October 14, 2023

मेटरनिटी क्लिनिक के बाहर स्पॉट हुआ थे अनुष्का-विराट

कुछ दिनों पहले खबरें आई थीं कि विराट कोहली इमरजेंसी फ्लाइट लेकर अनुष्का से मिलने के लिए गए थे. ऐसे में अनुष्का की दूसरी प्रेग्नेंसी की खबरें तेज हो गई हैं. वहीं कोहल से जुड़े सूत्रों का भी कहना था कि अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट हैं और उनका दूसरा बेबी जल्द आने वाला है. सबसे बचने की वजह से अनुष्का मुंबई में किसी इवेंट में भी नहीं जा रही हैं और अपने पति के साथ ज्यादा ट्रैवल भी नहीं कर रही हैं.

