Anushka Sharma Revealed In Simi Garewal Talk Show Why She Never Dated Ranveer Singh Says We Will Kill Each Other

Anushka Sharma ने क्यों बनाई रणवीर सिंह से दूरी, कहा था 'हम एक-दूसरे को मार सकते हैं...'

Anushka Sharma on Relationship With Ranveer Singh: अनुष्का शर्मा का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रणवीर सिंह को डेट नहीं करने की वजह बताई है.

Anushka Sharma on Relationship With Ranveer Singh: बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर का पॉपुलर टॉक शो ‘कॉफ़ी विद करण 8’ (Koffe With Karan 8) एक बार फिर से शुरू हो गया है और इसके पहले एपिसोड में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह आए थे. इस दौरान दोनों कपल ने अपनी लव स्टोरी और पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया. रणवीर ने शो में कहा कि लंबे समय के रिलेशनशिप से ब्रेकअप के बाद उनकी मुलाकात दीपिका से हुई थी. ऐसे में फैंस मान रहे हैं कि उस वक्त वह अपनी ‘बैंड बाजा बारात’ की को-एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को डेट कर रहे थे. ऐसे में अनुष्का का एक पुराना वीडियो ‘रेडिट’ पर सामने आया है. वीडियो में अनुष्का को सिमी गरेवाल के शो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह रणवीर सिंह को डेट क्यों नहीं करेंगी.

हम दोनों बेहद अलग हैं- अनुष्का

अनुष्का शर्मा का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो सिमी गरेवाल के शो में अपने रिश्ते औ करियर पर बातें कर रही हैं औऱ दौरान अनुष्का नेअभिनेता के साथ डेटिंग से इनकार किया और फिर जब सिमी ने पूछा कि वे साथ क्यों नहीं हैं, तो अनुष्का ने कहा था, ‘अगर आप रणवीर और मुझे वास्तव में अच्छी तरह से जानती हैं, अगर लोग हमें वास्तव में अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि हम बहुत अलग लोग हैं’.

हम एक रिश्ते से दो अलग चीजें चाहेंगे- अनुष्का

अनुष्का ने कहा ‘हमारे बीच बहुत उतार-चढ़ाव वाला रिश्ता है. हां, हम एक-दूसरे को मार सकते हैं. मैं सीरियस हूं, मैं उनका सिर काट सकती हूं, वह मेरा सिर काट सकते हैं… अगर हमें कभी किसी रिश्ते में रहना पड़ा, तो हम एक रिश्ते से दो अलग चीजें चाहेंगे. हम जीवन को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, वह बहुत प्रैक्टिकल हैं, मैं पूरी तरह से अव्यावहारिक हूं’. इसके साथ ही अनुष्का ने आगे कहा था, ‘मुझे वह पसंद हैं, वह अट्रैक्टिव हैं और सबकुछ है, लेकिन मेरे लिए, कोई भी रिश्ता तुच्छ नहीं हो सकता.इसलिए, मेरे लिए अगर मैं किसी दूसरे आदमी के साथ होती हूं, तो उसे मुझे काम डाउन करने की जरूरत है. अन्यथा, यह एक अच्छा रिश्ता नहीं होगा’.

शादी को लेकर अनुष्का शर्मा ने कही थी ये बात

सिमी ग्रेवाल ने चैट शो में अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma Marriage) से शादी को लेकर सवाल किया था. सिम्मी ने पूछा था कि शादी आपके लिए कितनी जरुरी है. इसपर अनुष्का ने कहा था- बहुत जरूरी, मैं शादी करना चाहती हूं, मैं बच्चे चाहती हूं. और जब मैं शादी कर लूंगी तो शायद काम नहीं करना करुंगी. बता दें, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने साल 2017 में शादी की थी और आखिरी बार 2018 में फिल्म जीरो में दिखाई दी थीं.

दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनुष्का

बता दें कि, इन दिनों अनुष्का शर्मा अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर खबरों में बनी हुई हैं. कुछ दिन पहले एक्ट्रेस को पति विराट कोहली के साथ मैटेरनिटी क्लिनिक के बाहर स्पॉट किया गया था. तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक्ट्रेस प्रेग्रनेंट हैं. हालांकि, अभी तक अनुष्का ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.