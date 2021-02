Anushka Sharma Share First Selfie Style Game On With A Burp Cloth Fans Go Crazy: बॉलीवुड अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) जब से मां बनने वाली थीं तब से अपने फैशन गोल और फिटनेस को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. वहीं हाल ही में अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की पहली झलक दिखाई थी और साथ ही बेटी का नाम फैंस के नाम भी शेयर किया था. Also Read - मम्मी-पापा बनने के बाद विराट-अनुष्का दिखे इस अंदाज़ में, अर्जुन से लेकर सनी लियोनी तक, इन हस्तियों को किया गया स्पॉट

अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने बीते महीने बेटी 'वमीका' (Vamika) को जन्म दिया है, डिलीवरी के बाद उन्होंने पहली सेल्फी पोस्ट की है और उनकी फिटनेस देखकर लोग दंग हैं. अनुष्का ने अपनी मिरर सेल्फी पोस्ट की है, इसमें वह कंधे पर बर्प क्लोथ (Burp Cloth) के साथ दिखाई दे रही हैं, एक्ट्रेस ने अपने कैप्शन में लिखा है, 'मेरी करंट फेवरिट एक्सेसरी- बर्प क्लोथ'.

अनुष्का की इन तस्वीरों के देखकर फैंस बेहद हैरान हैं कि आखिर उन्होंने खुद को इतना फिट कैसे रखा हुआ है और लगातार उनके तस्वीरों पर कमेंट कर रहे हैं और बेहद पसंद कर रहे हैं.