बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) इन दिनों इंग्लैंड में अपने पति विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ हैं, जहां पर वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने इंग्लैंड के मौसम से लेकर वहां के स्टेडियन तक के नाजरों के दर्शन करवाए थे. ऐसे में अब एक्ट्रेस की कुछ कमाल की तस्वीरें उनके फैन पेज पर वायरल हो रही जिसमें वो अपनी बेटी वमिका (Vamika) के साथ सड़कों पर घूमती हुई नजर आ रही हैं.

अनुष्का (Anushka Sharma) इन दिनों सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. हाल ही में उन्हें अपनी बेटी वामिका के साथ हैंगऑउट करते देखा गया. अनुष्का (Anushka Sharma) बेटी वामिका (Vamika) को घूमाती नजर आईं. सोशल मीडिया पर भी अनुष्का (Anushka Sharma) इन दिनों काफी एक्टिव हैं. तस्वीरों में देखा जा सकता है अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने एक बड़ा ब्राउन कोट पहना हुआ है और स्टॉलर में बेटी है.



तस्वीरों में वामिका का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है. उनकी यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है और फैंस इसे जमकर पसंद क रहे हैं. सोमवार को अनुष्का ने विराट संग अपने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर शेयर की थी. उनकी वह तस्वीर किसी रेस्टोरेंट की थी, जहां दोनों नाश्ता करते नजर आए थे.