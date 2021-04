Anushka Sharma Surprises Virat Kohli by Literally Lifting Him See Their Goofy Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) हाल ही में एक बेटी की मां बनी हैं और वो इन दिनों अपने पति विराट कोहली (Virat Kohli) और बेटी वमिका (Vamika) के साथ ही वक्त बिता रही हैं. वहीं हाल ही में अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) को मुंबई में शूटिंग करते हुए देखा गया था. ऐसे में अब अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने अपने सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा सा वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने पति विराट कोहली (Virat Kohli) को लिफ्ट करती हुई दिख रही हैं. Also Read - IPL 2021 Team Captains List: धोनी से पन्त तक, ये हैं इस सीजन के 8 कप्तान

अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने पति और इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली (Virat Kohli) को उठाते दिखाई दे रही हैं. वीडियो में दिख रहा है कि दोनों साथ में शूटिंग कर रहे हैं और ब्रेक के दौरान अनुष्का ने उन्हे पीछे से पकड़ा हुआ है और उन्होंने इस दौरान उन्हें पकड़कर लिफ्ट कर दिया. अनुष्का (Anushka Sharma) को ऐसा करता देख विराट दंग रह जाते हैं और उनके मुंह से निकलता है, ओ तेरी… दोबारा करना.



विराट कहते हैं कि फिर से करो तो अनुष्का कह रही हैं कि तुम इस दौरान मेरी मदद करना और अपनी बॉडी को खुद से मत उठाना और इसके बाद वो दोबोरा से उन्हें लिफ्ट कर लेती हैं. वीडियो को शेयर कर उन्होंने लिखा- ‘क्या मैंने ऐसा किया?’ अनुष्का का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.