बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस में से एक अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) पिछले कई सालों से पर्दे से दूर थी, लेकिन अब वो कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने अपनी पहली फिल्म की झलक भी दिखाई है. बता दें कि एक लंबे ब्रेक के बाद एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) एक बार फिर कमर कसकर मैदान में उतर चुकी हैं. जी हां, अनुष्का शर्मा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'चकदा एक्सप्रेस' (Chakda 'Xpress) की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इसकी जानकारी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी पहली झलक दिखाई है. अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी से कमबैक कर रही हैं. अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने 3 साल बाद अपने कमबैक प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है. फिल्म का नाम है 'चकदा एक्सप्रेस' (Chakda 'Xpress), जिसमें अनुष्का (Anushka Sharma) पहली बार क्रिकेटर के रोल में नजर आएंगी. अनुष्का मूवी में पूर्व भारतीय कप्तान झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) का किरदार निभाएंगी.

नेटफ्लिक्स पर रिली होगी फिल्म

आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा की यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी. फिल्म के प्रोमो में अनुष्का क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के किरदार में नजर आती हैं और बंगाली एक्सेंट में एक डायलॉग कहती हैं 'जब जर्सी खुद के नाम का नहीं तो फैन किसके नाम को फॉलो करेगा, किंतु चिंता करो ना, आज जर्सी पे अपना नाम बना लिया और कल अपना पहचान भी बना लेगा'.

अनुष्का ने सोशल मीडिया पर टीजर शेयर कर फैंस को यह जानकारी दी कि ‘चकदा एक्सप्रेस’ ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। हालांकि फिल्म कब रिलीज होगी इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. मालूम हो कि झूलन गोस्वामी महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज एवं दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे तेज गेंदबाज हैं.