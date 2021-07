Anushka Sharma Give A tough Fight To Virat Kohli While Doing Bat Balance Challenge: बॉलीवुड और क्रिकेटर की मशहूर जोड़ी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) विराट कोहली (Virat Kohli) अक्सर कपल देते रहते हैं. ऐसे में हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने पति के साथ बैट को बैलेंस (TakaTak Bat Balance challenge) करने का चैलेंज ले रही हैं औऱ इसमें वो विराट को पूरी टक्कर दे रही हैं. Also Read - जब कैमरे को भूलकर Virat Kohli ने Anushka Sharma का खींचा था दुपट्टा, देखें रोमांटिक तस्वीरें

अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से एक वीडियो शेयर की जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस और कोहली अपनी दो उंगलियों के सहारे बैट को बैलेंस (Bat Balance challenge) करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में जहां भारतीय कप्तान को बैट बैलेंस करने में दिक्कत नजर आ रही है, वहीं अनुष्का इसे आराम से करती हुईं नजर आ रही हैं.



इस वीडियो में एक तरफ विराट कोहली तो दूसरी तरफ अनुष्का दिखाई दे रही हैं. कोहली बैट बैलेंस करते हुए थोड़ी दिक्कत में दिख रहे थे. वो दूसरे हाथ से मोबाइल ऑपरेट करते हुए भी दिख रहे हैं. वीडियो के अंत में विराट कोहली बोलते दिख रहे हैं- चलो अब तुम्हारी बारी, अब तुम भी करके दिखाओ. इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुष्का ने लिखा है, ‘मैंने विराट के साथ टका टक बैट बैलेंस चैलेंज करते हुए काफी फ़न किया. अब आप भी अपना स्किल दिखाएं.’